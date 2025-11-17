Visite d’usine Matfer Longny les Villages
Visite d’usine Matfer Longny les Villages lundi 17 novembre 2025.
Visite d’usine Lundi 17 novembre, 14h00 Matfer Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00
Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00
Visite de l’entreprise MATFER INDUSTRIE, spécialisée dans la fabrication du petit matériel à destination des métiers de bouche.
Présentation des métiers de l’entreprise et des différentes technologies.
Matfer Longny au perche Longny les Villages 61290 Longny-au-Perche Orne Normandie
COMPLET