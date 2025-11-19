Visite d’usine Matfer Longny les Villages

Visite d’usine Mercredi 19 novembre, 09h30 Matfer Orne

Visite de l’entreprise MATFER INDUSTRIE, spécialisée dans la fabrication du petit matériel à destination des métiers de bouche.

Présentation des métiers de l’entreprise et des différentes technologies.

Matfer Longny au perche Longny les Villages 61290 Longny-au-Perche Orne Normandie

