Visite éclair « Dans l’intimité de la création » 20 et 21 septembre Musée Rodin – Meudon Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Visite éclair « Dans l’intimité de la création »

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée Rodin – Meudon ouvre ses portes et met à l’honneur son architecture.

Guidée par une conférencière, cette visite conviviale vous offre une introduction à l’univers d’Auguste Rodin et à la richesse de sa maison-atelier dédiée à la création.

Samedi et dimanche | Départs à 11h, 11h30 et 12h | Rendez-vous devant la villa des Brillants

Visite en français à partir de 12 ans

La villa des Brillants, modeste résidence bourgeoise de style néo-Louis XIII datant de la deuxième moitié du XIXe siècle, est acquise par le sculpteur Auguste Rodin en 1894. Après 1900, il fait construire dans le parc un pavillon à usage d'atelier. L'ensemble est légué à l'État à la mort du sculpteur en novembre 1917. Rodin est enterré dans le parc. Le musée est construit en 1928 par l'architecte Henri Favier. Il incorpore des vestiges de l'ancien château d'Issy-les-Moulineaux, datant de la fin du XVIIe siècle et achetés par Rodin lors de sa démolition en 1903.

@ agence photographique du musée Rodin – Pauline Hisbacq