Visite éclair de l’exposition « Créer à tout prix » Samedi 20 septembre, 14h15 Musée des beaux-arts et d’archéologie Marne

Dernier départ à 17h15.

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T17:45:00

En moins de 30 minutes, une médiatrice vous propose de découvrir les différentes artistes de l’exposition « Créer à tout prix ».

Musée des beaux-arts et d'archéologie Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne, France

© Ville de Châlons