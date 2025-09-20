Visite éclair du musée Musée Jules Garinet Châlons-en-Champagne

Organisation de la visite : 30 minutes de visite éclair et 30 minutes de déambulation libre. Attention, les places sont limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Profitez d’une visite éclair de la maison Garinet, puis poursuivez votre découverte en déambulation libre dans les collections.

Musée Jules Garinet 13 Rue Pasteur, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Le musée Garinet déploie ses collections dans un bâtiment construit au début du XVIe siècle. De 1599 à la Révolution, ce fut la résidence du Vidamé de l’évêque de Châlons-en-Champagne. Achetée en 1800 par Claude Joseph Garinet, la maison fut ensuite léguée à son fils, Jules Garinet, grand érudit et riche collectionneur châlonnais. Après sa mort en 1877, sa veuve Marguerite Victoire Garinet continuera à habiter la maison, jusqu’à son décès en 1897, date à laquelle l’hôtel Garinet et l’ensemble des collections qu’il abrite est légué à la ville. Même si la collection et le mobilier de Jules Garinet ne se trouvent pas à leur emplacement d’origine, compte tenu des aménagements réalisés par Mme Garinet, ils font partie du legs et illustrent le goût et la vie quotidienne d’un bourgeois du XIXe siècle.

© Office du tourisme