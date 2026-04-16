Royan

Visite éclair La cité des 24 maisons

RDV à l’angle de l’av du docteur Joliot-Curie et de la rue du lieutenant-colonel Victor Parizet Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 11:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Avec la participation d’Anne Auffret, architecte-conseil du CAUE 17

Au lendemain des deux bombardements de 1945, 85 % des immeubles de Royan sont détruits.

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RDV à l’angle de l’av du docteur Joliot-Curie et de la rue du lieutenant-colonel Victor Parizet Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

With the participation of Anne Auffret, consultant architect, CAUE 17

In the aftermath of the 1945 bombings, 85% of Royan’s buildings were destroyed.

L’événement Visite éclair La cité des 24 maisons Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan