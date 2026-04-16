Visite éclair La cité des 24 maisons Royan
Visite éclair La cité des 24 maisons Royan jeudi 16 avril 2026.
Royan
Visite éclair La cité des 24 maisons
RDV à l’angle de l’av du docteur Joliot-Curie et de la rue du lieutenant-colonel Victor Parizet Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 11:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Avec la participation d’Anne Auffret, architecte-conseil du CAUE 17
Au lendemain des deux bombardements de 1945, 85 % des immeubles de Royan sont détruits.
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RDV à l’angle de l’av du docteur Joliot-Curie et de la rue du lieutenant-colonel Victor Parizet Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
With the participation of Anne Auffret, consultant architect, CAUE 17
In the aftermath of the 1945 bombings, 85% of Royan’s buildings were destroyed.
L’événement Visite éclair La cité des 24 maisons Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan
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