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Visite éclair La cité des 24 maisons Royan

Visite éclair La cité des 24 maisons Royan jeudi 16 avril 2026.

Adresse : RDV à l’angle de l’av du docteur Joliot-Curie et de la rue du lieutenant-colonel Victor Parizet

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 4.6 4.6 4.6

Royan

Visite éclair La cité des 24 maisons

RDV à l’angle de l’av du docteur Joliot-Curie et de la rue du lieutenant-colonel Victor Parizet Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 11:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Avec la participation d’Anne Auffret, architecte-conseil du CAUE 17
Au lendemain des deux bombardements de 1945, 85 % des immeubles de Royan sont détruits.
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RDV à l’angle de l’av du docteur Joliot-Curie et de la rue du lieutenant-colonel Victor Parizet Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

With the participation of Anne Auffret, consultant architect, CAUE 17
In the aftermath of the 1945 bombings, 85% of Royan’s buildings were destroyed.

L’événement Visite éclair La cité des 24 maisons Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan

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