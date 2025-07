Visite éclair L’abri de défense passive de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan

Visite éclair L’abri de défense passive de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan vendredi 19 septembre 2025.

Visite éclair L’abri de défense passive de Perpigna

rue du Champ des Oiseaux RDV jardin Guillaume Gillet Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-19

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

En 2019, les services de la Ville ont mis au jour de manière fortuite les vestiges d’un abri de défense passive aménagé à la fin des années 1930.

.

rue du Champ des Oiseaux RDV jardin Guillaume Gillet Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

In 2019, the remains of a passive defense shelter built in the late 1930s were discovered by chance.

German :

Im Jahr 2019 legten städtische Dienststellen zufällig die Überreste eines passiven Verteidigungsbunkers frei, der Ende der 1930er Jahre eingerichtet worden war.

Italiano :

Nel 2019, i servizi della città hanno accidentalmente scoperto i resti di un rifugio di difesa passiva costruito alla fine degli anni Trenta.

Espanol :

En 2019, los servicios municipales descubrieron accidentalmente los restos de un refugio de defensa pasiva construido a finales de la década de 1930.

L’événement Visite éclair L’abri de défense passive de Perpigna Royan a été mis à jour le 2025-07-29 par Mairie de Royan