Visite éclair | Le centre protestant rue d’Aunis Royan

Informations pratiques

Royan

Visite éclair | Le centre protestant

rue d’Aunis RDV sur le parvis du temple Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 11:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Bâtiment emblématique de la Reconstruction, le centre protestant fête cette année ses 70 ans : l’occasion de revenir sur son histoire et son architecture atypique, entre influence brésilienne et sobriété protestante.

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rue d’Aunis RDV sur le parvis du temple Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

An iconic building of the Reconstruction era, the Protestant Center is celebrating its 70th anniversary this year: an opportunity to look back on its history and its unique architecture, which blends Brazilian influences with Protestant simplicity.

L’événement Visite éclair | Le centre protestant Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan