Visite éclair | Le centre protestant rue d’Aunis Royan
vendredi 9 octobre 2026 · rue d’Aunis · Royan
Informations pratiques
Royan
Visite éclair | Le centre protestant
rue d’Aunis RDV sur le parvis du temple Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 11:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Bâtiment emblématique de la Reconstruction, le centre protestant fête cette année ses 70 ans : l’occasion de revenir sur son histoire et son architecture atypique, entre influence brésilienne et sobriété protestante.
.
rue d’Aunis RDV sur le parvis du temple Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An iconic building of the Reconstruction era, the Protestant Center is celebrating its 70th anniversary this year: an opportunity to look back on its history and its unique architecture, which blends Brazilian influences with Protestant simplicity.
L’événement Visite éclair | Le centre protestant Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- La minute patrimoine Royan dans la Reconstruction en France rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 16 septembre 2026
- Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Le Palais Royan Événements Royan 16 septembre 2026
- Équilibre en fête Association Equilibre Royan 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan 18 septembre 2026
- Week-end de la glisse 8e édition Royan 18 septembre 2026