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AGENDA · Royan

Visite éclair | Le château d’eau de Belmont av Louis Bouchet Royan

mercredi 14 octobre 2026 · av Louis Bouchet · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
av Louis Bouchet
Adresse
RDV devant l’entrée
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
4.7 4.7 4.7

Royan

Visite éclair | Le château d’eau de Belmont

av Louis Bouchet RDV devant l’entrée Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:30:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Visite réalisée en partenariat avec Eau 17
Ouvrage d’art dessiné par l’architecte Guillaume Gillet, avec l’ingénieur Henri Trezzini, le château d’eau de Belmont marque la silhouette urbaine de Royan.
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av Louis Bouchet RDV devant l’entrée Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Tour organized in partnership with Eau 17
Designed by architect Guillaume Gillet in collaboration with engineer Henri Trezzini, the Belmont water tower is a defining feature of Royan’s skyline.

L’événement Visite éclair | Le château d’eau de Belmont Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan

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