Visite éclair | Le château d’eau de Belmont av Louis Bouchet Royan
mercredi 14 octobre 2026 · av Louis Bouchet · Royan
Informations pratiques
Royan
Visite éclair | Le château d’eau de Belmont
av Louis Bouchet RDV devant l’entrée Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:30:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Visite réalisée en partenariat avec Eau 17
Ouvrage d’art dessiné par l’architecte Guillaume Gillet, avec l’ingénieur Henri Trezzini, le château d’eau de Belmont marque la silhouette urbaine de Royan.
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av Louis Bouchet RDV devant l’entrée Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
Tour organized in partnership with Eau 17
Designed by architect Guillaume Gillet in collaboration with engineer Henri Trezzini, the Belmont water tower is a defining feature of Royan’s skyline.
L’événement Visite éclair | Le château d’eau de Belmont Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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