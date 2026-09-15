Visite éclair | Le château d’eau de Belmont av Louis Bouchet Royan

Informations pratiques

Royan

Visite éclair | Le château d’eau de Belmont

av Louis Bouchet RDV devant l’entrée Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Visite réalisée en partenariat avec Eau 17

Ouvrage d’art dessiné par l’architecte Guillaume Gillet, avec l’ingénieur Henri Trezzini, le château d’eau de Belmont marque la silhouette urbaine de Royan.

.

av Louis Bouchet RDV devant l’entrée Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour organized in partnership with Eau 17

Designed by architect Guillaume Gillet in collaboration with engineer Henri Trezzini, the Belmont water tower is a defining feature of Royan’s skyline.

L’événement Visite éclair | Le château d’eau de Belmont Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan