Visite éclair Le développement des bains de mer à Royan Musée Royan

Musée Royan

Découvrez comment Royan est devenue l’une des premières stations balnéaires de France grâce au développement des bains de mer au début du XIXe siècle.

+33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

Discover how Royan became one of France?s leading seaside resorts thanks to the development of sea bathing in the early 19th century.

German :

Erfahren Sie, wie Royan dank der Entwicklung der Seebäder Anfang des 19. Jahrhunderts zu einem der ersten Badeorte Frankreichs wurde.

Italiano :

Scoprite come Royan sia diventata una delle principali località balneari francesi grazie allo sviluppo dei bagni di mare all’inizio del XIX secolo.

Espanol :

Descubra cómo Royan se convirtió en una de las principales estaciones balnearias de Francia gracias al desarrollo de los baños de mar a principios del siglo XIX.

