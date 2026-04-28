Visite éclair | Notre-Dame-de-l’Assomption av Émile Zola Royan
mardi 13 octobre 2026 · av Émile Zola · Royan
Informations pratiques
Royan
Visite éclair | Notre-Dame-de-l’Assomption
av Émile Zola RDV devant l’église Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 11:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Construite dans les années 1950, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, dont les plans ont été conçus par l’agence Baraton, Bauhain et Hébrard, est représentative de l’architecture de la Reconstruction à Royan.
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av Émile Zola RDV devant l’église Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
Built in the 1950s, the Notre-Dame-de-l’Assomption, designed by the architectural firm Baraton, Bauhain, and Hébrard, is representative of the architecture of Royan’s post-war reconstruction.
L’événement Visite éclair | Notre-Dame-de-l’Assomption Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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