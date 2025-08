Visite éclair Royan à la Préhistoire et l’Antiquité Musée Royan

Visite éclair Royan à la Préhistoire et l’Antiquité Musée Royan dimanche 21 septembre 2025.

Visite éclair Royan à la Préhistoire et l’Antiquité

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Du Néolithique au Haut Moyen-Âge, découvrez l’évolution et l’organisation des premières populations sur le littoral charentais.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

From the Neolithic to the High Middle Ages, discover the evolution and organization of the first populations on the Charente coast.

German :

Entdecken Sie die Entwicklung und Organisation der ersten Menschen an der Küste der Charente vom Neolithikum bis zum Hochmittelalter.

Italiano :

Dal Neolitico all’Alto Medioevo, scoprite l’evoluzione e l’organizzazione delle prime popolazioni della costa della Charente.

Espanol :

Del Neolítico a la Alta Edad Media, descubra la evolución y la organización de las primeras poblaciones de la costa charentais.

L’événement Visite éclair Royan à la Préhistoire et l’Antiquité Royan a été mis à jour le 2025-07-28 par Mairie de Royan