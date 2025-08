Visite éclair Royan sous l’Occupation Musée Royan

Visite éclair Royan sous l’Occupation

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Au travers de l’espace dédié à la Seconde Guerre mondiale, découvrez la vie quotidienne des royannais sous l’Occupation, comprenant la répression et la mise en place de la résistance.

In the space dedicated to the Second World War, discover the daily life of the people of Royan under the Occupation, including repression and the establishment of the Resistance.

Entdecken Sie in dem dem Zweiten Weltkrieg gewidmeten Bereich das Alltagsleben der Einwohner von Royenne während der Besatzung, einschließlich der Repression und der Gründung des Widerstands.

Nell’area dedicata alla Seconda guerra mondiale, scoprite la vita quotidiana della popolazione di Royan sotto l’occupazione, compresa la repressione e la nascita della Resistenza.

En el espacio dedicado a la Segunda Guerra Mundial, descubra la vida cotidiana de los habitantes de Royan bajo la Ocupación, incluida la represión y el establecimiento de la Resistencia.

