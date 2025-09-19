Visite éclairée gourmande de Sancerre Office de Tourisme du Grand Sancerrois Sancerre

Visite éclairée gourmande de Sancerre Vendredi 19 septembre, 20h30 Office de Tourisme du Grand Sancerrois Cher

12,5€ / adulte, Gratuit pour les moins de 10ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Vous avez envie de découvrir Sancerre autrement ?

Les guides de l’Office de tourisme du Grand Sancerrois ont créé une visite en dehors des rues les plus fréquentées de la ville.

Un halo de lumière vous accompagnera dans la nuit et éclairera un détail architectural, une plaque de rue avec un nom qui donne à réfléchir ou un passage secret… idéal pour parler autrement de l’histoire de ce village pittoresque.

Office de Tourisme du Grand Sancerrois Esplanade Porte-César 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire 02 48 54 08 21 https://www.tourisme-sancerre.com

Vous avez envie de découvrir Sancerre autrement ?

