Visite Ecomusée maison Michaud Chapelle-des-Bois

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2026-04-15 17:30:00
2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-01 2026-01-02 2026-01-05 2026-01-06 2026-01-07 2026-01-08 2026-01-09 2026-01-12 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16
Dans un cadre exceptionnel, à Chapelle des Bois, dans la Combe des Cives, à plus de 1000 mètres d’altitude, découvrez l’Écomusée Maison Michaud, ferme à tuyé du 17e siècle, typique du Haut-Doubs.
Au cœur de la montagne du Jura, venez découvrir l’ingéniosité des hommes qui ont su adapter leurs activités aux contraintes d’un climat rude et ainsi tirer parti des richesses de la montagne.
Chaque vendredi en saison, les animateurs de notre chaleureux musée font chauffer le four à pain de la pièce de feu, sous le tuyé, pour y cuire les délicieux pains et brioches fabriqués sur place avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique. Possibilité d’assister à l’enfournement à 14h et de repartir avec votre commande. .
Ecomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 27 42 ecomusee.jura@gmail.com
