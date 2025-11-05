Visite « Ecoutez-voir Art déco » Les mercredis en famille Musée de Valence Valence

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-26

2025-11-05 2025-11-26

Dans le cadre de HopHopHop ! Le musée en famille.

Albums et œuvres se rencontrent pour faire découvrir aux petits et aux plus grands les motifs, les formes et les multiples subtilités

de l’Art déco.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of HopHopHop! The Family Museum.

Albums and works of art come together to help young and old discover the motifs, shapes and many subtleties

of Art Deco.

German :

Im Rahmen von HopHopHop! Das Museum in der Familie.

Alben und Kunstwerke begegnen sich, um kleinen und großen Kindern die Motive, Formen und zahlreichen Feinheiten zu zeigen

des Art déco.

Italiano :

Nell’ambito di HopHopHop! Il museo della famiglia.

Libri e opere d’arte si uniscono per far scoprire a grandi e piccini i motivi, le forme e le tante sfumature dell’Art Déco

dell’Art Déco.

Espanol :

¡En el marco de HopHopHop! El museo de la familia.

Libros y obras de arte se unen para ayudar a grandes y pequeños a descubrir los motivos, las formas y las múltiples sutilezas del Art Déco

del Art Déco.

