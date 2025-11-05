Visite « Ecoutez-voir Art déco » Les mercredis en famille Musée de Valence Valence
Visite « Ecoutez-voir Art déco » Les mercredis en famille Musée de Valence Valence mercredi 5 novembre 2025.
Visite « Ecoutez-voir Art déco » Les mercredis en famille
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-26
2025-11-05 2025-11-26
Dans le cadre de HopHopHop ! Le musée en famille.
Albums et œuvres se rencontrent pour faire découvrir aux petits et aux plus grands les motifs, les formes et les multiples subtilités
de l’Art déco.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
As part of HopHopHop! The Family Museum.
Albums and works of art come together to help young and old discover the motifs, shapes and many subtleties
of Art Deco.
German :
Im Rahmen von HopHopHop! Das Museum in der Familie.
Alben und Kunstwerke begegnen sich, um kleinen und großen Kindern die Motive, Formen und zahlreichen Feinheiten zu zeigen
des Art déco.
Italiano :
Nell’ambito di HopHopHop! Il museo della famiglia.
Libri e opere d’arte si uniscono per far scoprire a grandi e piccini i motivi, le forme e le tante sfumature dell’Art Déco
dell’Art Déco.
Espanol :
¡En el marco de HopHopHop! El museo de la familia.
Libros y obras de arte se unen para ayudar a grandes y pequeños a descubrir los motivos, las formas y las múltiples sutilezas del Art Déco
del Art Déco.
