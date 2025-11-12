Visite Ecoutez-voir En famille Musée de Valence Valence

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



Cette visite aborde la place des enfants au sein de la famille, vue au travers d’œuvres d’époques différentes.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



This tour looks at the place of children in the family, as seen through the eyes of works from different eras.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.



Diese Führung behandelt die Stellung der Kinder in der Familie anhand von Werken aus verschiedenen Epochen.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



Questo tour analizza il posto dei bambini nella famiglia, visto attraverso gli occhi di opere di epoche diverse.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



Este recorrido aborda el lugar del niño en la familia, a través de obras de diferentes épocas.

