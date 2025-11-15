Visite Ecoutez-voir Ma petite planète Musée de Valence Valence

Visite Ecoutez-voir Ma petite planète

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



La végétation s’est emparée des livres et des œuvres du musée… Découvrez les richesses naturelles de notre planète à préserver.

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Vegetation has taken over the museum?s books and works of art? Discover the natural riches of our planet that must be preserved.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.



Die Vegetation hat sich der Bücher und Werke des Museums bemächtigt? Entdecken Sie die natürlichen Reichtümer unseres Planeten, die es zu bewahren gilt.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



La vegetazione si è impossessata dei libri e delle opere d’arte del museo? Scoprite le ricchezze naturali del nostro pianeta che devono essere preservate.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



La vegetación se ha apoderado de los libros y las obras de arte del museo? Descubre las riquezas naturales de nuestro planeta que hay que preservar.

