Visite Eglise de Pouilly-les-Nonains, Église, Pouilly-les-Nonains

Informations pratiques

Visite Eglise de Pouilly-les-Nonains 18 – 20 septembre Église Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Elle fait partie de l’inventaire des monuments historiques, c’est un mélange de constructions juxtaposées datant du XIIe, XIVe et XIXe siècles. L’édifice originel est d’art roman. Le cœur dispose de trois remarquables chapiteaux. Il est possible aussi d’observer de beaux pilatres au fond de l’abside et les symboles de 4 évangiles à la croisée des transferts. Le maître autel, doré à l’or fin, est l’œuvre d’un sculpteur Philippe Kaeppelin.

Église 63 Rue Bellevue, 42155 Pouilly-les-Nonains, France Pouilly-les-Nonains 42155 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Elle fait partie de l’inventaire des monuments historiques, c’est un mélange de constructions juxtaposées datant du XIIe, XIVe et XIXe siècles. L’édifice originel est d’art roman. Le cœur dispose de…

©Mairie de Pouilly les Nonains