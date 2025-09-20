Visite église de Saint Baldoph église de Saint Baldoph Saint-Baldoph
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Visite libre samedi 20 et dimanche 21 Septembre de 10h à 17h30
Visite commentée Samedi 20 à 16h30
église de Saint Baldoph 10 Place Davignon 73190 Saint Baldoph Saint-Baldoph 73190 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 38 77 50 51 Eglise de village Parking à côté : Place Davignon
Arrêt bus de Chambéry à proximité
Accès de l’église pour personne à mobilité réduite
