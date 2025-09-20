Visite Église de Saint-Jean- d’Etreux Journées Européennes du Patrimoine Les Trois-Châteaux

Saint-Jean-d’Etreux Les Trois-Châteaux Jura

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

L’ église de Saint-Jean-D’Étreux construite à l’origine au XIIème siècle.

Elle a fait l’objet d’une reconstruction entre le XVème siècle et XVIème siècle pour le choeur et la nef.

Église ouverte avec document de visite

Comité de restauration du Patrimoine 06 31 53 23 17 .

Saint-Jean-d’Etreux Les Trois-Châteaux 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

