Visite église, Eglise de Bourg, Soulaire-et-Bourg

Visite église 19 et 20 septembre Eglise de Bourg Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Un QR code sera à votre disposition sur une bannière pour découvrir à travers des anecdotes, des énigmes, des courtes vidéos, l’église de Bourg.

Eglise de Bourg 1, route d’Ecuillé 49460 Soulaire et Bourg Soulaire-et-Bourg 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0695407827 https://stjean23.diocese49.org/ https://soulaire-et-bourg.fr/histoire-et-patrimoine/ Les visiteurs pourront admirer le patrimoine architectural de l’église de Bourg de la commune de Soulaire et Bourg.

L’église de Bourg consacrée à Saint Martin de Vertou date du 12e siècle. Elle est classée.

Points d’intérêts:

– Le cimetière de Bourg ceinture sur 360° l’église. De beaux monuments funéraires sont à découvrir.

– La cloche créée en 1627 est visible à l’entrée de l’église.

– 2 statues une de Saint François d’Assise et la seconde de Saint Jacques datant du 17è.

– le reliquaire du Bras de Saint Blaise.

Les visites sont libres le samedi et le dimanche de 09h00 à 12h00 et guidées le samedi et le dimanche de 13h30 à 17h30.

Au plaisir de vous accueillir et vous faire découvrir la richesse patrimoniale de notre très agréable commune. Place de parking à proximité.

Un QR code sera à votre disposition sur une bannière pour découvrir à travers des anecdotes, des énigmes, des courtes vidéos, l’église de Bourg.

philippe Kersimon