visite église prieurale Notre Dame de Tourdan-Revel-Tourdan Eglise notre dame de tourdan Revel-Tourdan

visite église prieurale Notre Dame de Tourdan-Revel-Tourdan 20 et 21 septembre Eglise notre dame de tourdan Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Eglise prieurale romane du XIème siècle IMH en totalité. Exceptionnels décors peints du XVème siècle dans la chapelle des prieurs. Choeur peint de vases du XVIIIème.Maitre autel baroque XVIIIème. Autel de St Arroux dont la pierre guérissait les nourrissons.Mobilier restauré IMH.Vitraux contemporains de l’atelier Berthier. Agir pour nos églises met à disposition des panneaux excplicatifs de la restauration.

Eglise notre dame de tourdan impasse de l'église notre-dame 38270 Revel-Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.revel-tourdan.fr accès libre parking sur place

