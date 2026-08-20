Visite église Saint-André, Eglise Saint-André, Eteaux

Informations pratiques

Visite église Saint-André Samedi 19 septembre, 14h30 Eglise Saint-André Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Implantée à Eteaux depuis le XIe siècle, cette petite église saura vous surprendre ! Passé l’entrée dans le clocher-porche, les vitraux créés à la fin du XXe siècle par une maitre-verrière Meilleur Ouvrier de France vous offriront un contraste intéressant avec la bâtisse ancienne.

Eglise Saint-André 55 route de la Croix verte 74800 Eteaux Eteaux 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Implantée à Eteaux depuis le XIe siècle, cette petite église saura vous surprendre ! Passé l’entrée dans le clocher-porche, les vitraux créés à la fin du XXe siècle par une maitre-verrière Meilleur…

©Sophie Critin