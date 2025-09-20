Visite Eglise Saint Barthélémy Eglise Saint Bathelemy Brenat

Visite Eglise Saint Barthélémy 20 et 21 septembre Eglise Saint Bathelemy Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’Eglise Saint Barthélémy, récemment restaurée, remarquable de part son architecture fortifiée atypique.

Vous pourrez admirez les fresques colorées, les différentes statues et des tenues de célébration brodées.

Eglise Saint Bathelemy route du Chauffour 63500 Brenat Brenat 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0603989522 https://facebook.com/brenat63 Eglise du douzième siècle fortifiée

Fresques murales Parking de covoiturage conseillé

C SUTY