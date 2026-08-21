Visite église Saint-Just, Eglise Saint-Just, Cornier

Informations pratiques

Visite église Saint-Just Samedi 19 septembre, 15h00 Eglise Saint-Just Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Placée sous le vocable de Saint-Just, sa belle sobriété est un écrin parfait pour mettre en valeur les vitraux datés de la fin du XIXe siècle.

Eglise Saint-Just Impasse des Carrés 74800 Cornier Cornier 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Placée sous le vocable de Saint-Just, sa belle sobriété est un écrin parfait pour mettre en valeur les vitraux datés de la fin du XIXe siècle.

©Sophie Critin