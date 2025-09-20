Visite Eglise Saint-Michel de Murato Eglise Saint-Michel Murato

Visite Eglise Saint-Michel de Murato Eglise Saint-Michel Murato samedi 20 septembre 2025.

Entrée gratuite pour tous. À disposition : audio-guides au prix de 3 € par pers., brochures historiques 2 €, divers souvenirs.

En cas d’orage, l’évacuation du site sera requise pour votre sécurité. Nous vous remercions de votre compréhension.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Passionné d’histoire et d’architecture ou simple visiteur, vous serez ébloui par sa beauté, par l’originalité de son clocher-porche et la polychromie de ses murs verts et blancs. Vous pourrez déambuler sur le site, à votre rythme, et découvrir son architecture si particulière. L’intérieur, empreint d’une émouvante simplicité, vous invite au silence, au calme et à la contemplation.

Eglise Saint-Michel MURATO Murato 20239 Haute-Corse Corse

Célèbre monument historique du XIIème siècle et elle est le symbole de l’apogée des églises de style pisan en Corse.

Reconnaissable à l’alternance de pierres de couleur verte et blanche assemblées irrégulièrement, et à son élégant clocher-porche avec colonnes, qui rappellent ceux des édifices de Pise et de nombreuses églises toscanes.

« C’est la plus élégante, la plus jolie église que j’ai vue en Corse », c’est en ces termes que Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, qualifie Saint Michel en 1839. Elle est officiellement inscrite comme Monument Historique en 1875. Entrée gratuite pour les Journées du patrimoine.

