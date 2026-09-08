Visite église St Martin, Place du village, Ville-sur-Jarnioux

Informations pratiques

Visite église St Martin Dimanche 20 septembre, 14h30, 17h00 Place du village Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de l’église.

Rétrospective sur les travaux exécutés pour sa sauvegarde.

Place du village 69640 Ville sur Jarnioux Ville-sur-Jarnioux 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 19 72 44 38 http://patrimoine-traditions-villesurjarnioux.e-monsite.com parking

Visite de l’église.