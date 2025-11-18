Visite EIFFAGE METAL Centre de Strasbourg Eckbolsheim

Visite EIFFAGE METAL Mardi 18 novembre, 13h30 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Leader historique de la construction métallique clés en main, Eiffage Métal est reconnue pour sacapacité à réaliser des ouvrages exceptionnels, repoussant en permanence les limites de latechnologie. Chez Eiffage Métal, nous mettons chaque jour notre capacité d’innovation et notresavoir-faire au service de réalisations complexes en France et à l’international. Sous-stations,fondations, mâts et pièces d’éoliennes offshore, bâtiments, ouvrages d’art et ouvrageshydrauliques constituent nos domaines d’expertise.

Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

Visite des ateliers et découverte des métiers industriels