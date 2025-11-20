Visite ELCOM Frépillon Elcom Frépillon

Visite ELCOM Frépillon Jeudi 20 novembre, 08h30 Elcom Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:30:00 – 2025-11-20T16:30:00

Fin : 2025-11-20T08:30:00 – 2025-11-20T16:30:00

Lors de votre visite chez Elcom à Frépillon, vous découvrirez l’expertise et l’innovation qui font notre renommée dans la fabrication de systèmes modulaires en aluminium. Nous vous invitons à plonger au cœur de notre processus de production, où chaque profilé et chaque composant est conçu avec précision pour répondre aux besoins des industries modernes.

Visite, présentation et échanges seront au programme.

Elcom 8 avenue Louis Blériot Frépillon 95740 Val-d'Oise Île-de-France

Concepteur et fabricant d’ensembles mécano-assemblés, découvrez Elcom lors de cette journée 100% industrie! aluminium profilé