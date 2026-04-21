Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite élevage d’escargots Sommery

Visite élevage d’escargots Sommery mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 646 Chemin du Mont Fossé

Ville : 76440 Sommery

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 15:50:00

Tarif :

Sommery

Visite élevage d’escargots

646 Chemin du Mont Fossé Sommery Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:50:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

La ferme hélicicole L’Escargot du Mont Fossé ouvre ses portes pour une visite commentée d’une heure.
Deux horaires 15h.   .

646 Chemin du Mont Fossé Sommery 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 01 72 96 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite élevage d’escargots

L’événement Visite élevage d’escargots Sommery a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Bray Eawy