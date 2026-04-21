Visite élevage d’escargots Sommery
Visite élevage d’escargots Sommery mercredi 27 mai 2026.
Sommery
Visite élevage d’escargots
646 Chemin du Mont Fossé Sommery Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:50:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
La ferme hélicicole L’Escargot du Mont Fossé ouvre ses portes pour une visite commentée d’une heure.
Deux horaires 15h. .
646 Chemin du Mont Fossé Sommery 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 01 72 96 51
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English : Visite élevage d’escargots
L’événement Visite élevage d’escargots Sommery a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Bray Eawy