Sommery

Visite élevage d’escargots

646 Chemin du Mont Fossé Sommery Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:50:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

La ferme hélicicole L’Escargot du Mont Fossé ouvre ses portes pour une visite commentée d’une heure.

Deux horaires 15h. .

646 Chemin du Mont Fossé Sommery 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 01 72 96 51

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English : Visite élevage d’escargots

L’événement Visite élevage d’escargots Sommery a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Bray Eawy