AGENDA · Sommery
Visite élevage d’escargots Sommery
mercredi 12 août 2026 · Sommery
Informations pratiques
Sommery
Visite élevage d’escargots
646 Chemin du Mont Fossé Sommery Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
La ferme hélicicole « L’Escargot du Mont Fossé » ouvre ses portes pour une visite commentée d’une heure. Deux horaires 10h30 ou 15h. .
646 Chemin du Mont Fossé Sommery 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 01 72 96 51
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English : Visite élevage d’escargots
L’événement Visite élevage d’escargots Sommery a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Bray Eawy
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