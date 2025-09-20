Visite Empreintes Itinérantes Cour du patrimoine Bourges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

En famille, découvrez l’environnement patrimonial et architectural en créant une carte souvenir réalisée en partenariat avec Coucouche Papier

Samedi à 14h et 15h30

Sur inscription

RDV 12 place Etienne Dolet

Cour du patrimoine 12 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.48.57.81.46 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondesmusees@ville-bourges.fr »}]

Coucouche Papier