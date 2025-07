Visite en accès libre aux collections Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Bullecourt

Visite en accès libre aux collections Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Bullecourt samedi 20 septembre 2025.

Un objet, une histoire : Visite guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée Jean et Denise Letaille à Bullecourt, situé sur la ligne de front pendant la Grande Guerre, abrite l’histoire de milliers de soldats venus défendre le secteur d’Arras en 1917. Tout au long de leurs vies, Jean et Denise Letaille, un couple d’agriculteurs, ont rassemblé une impressionnante collection d’objets trouvés dans leurs champs et dans la campagne alentour. Armes, munitions uniformes et effets personnels, venus d’Australie, d’Allemagne et du Royaume-Uni, retrouvés sur l’ancienne ligne de front. Sur les lieux mêmes où 10 771 soldats australiens et 7000 soldats britanniques furent tués ou blessés. Rassemblés dans le musée Letaille, ces vestiges mettent en lumière un épisode méconnu de la Grande Guerre, mais pourtant des plus meurtriers.

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras – 62128 Bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 55 33 20 Ce musée militaire qui présente de nombreux vestiges rend hommage aux plus de 7000 Australiens tombés pour délivrer Bullecourt et les villages environnants.

