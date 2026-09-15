Informations pratiques

Anglet

Visite en accès libre de l’exposition « Dunes et forêts, les gardiennes du littoral »

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-09-30 12:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Visite en autonomie de l’exposition, avec la présence sur la journée d’un animateur scientifique de Cap Sciences.

Dernier rempart contre l’assaut de l’Océan, la forêt du littoral participe au maintien du trait de côte. Pourtant, elle est menacée par les parasites, les incendies, la sécheresse… le dérèglement climatique surtout.

Sa forêt est à la fois une zone de refuge pour un cortège d’espèces et un espace cultivé porteur d’une activité économique essentielle en Nouvelle-Aquitaine. Son attrait touristique amène des millions de visiteurs chaque année. Tout cela fait de la forêt du littoral un site exceptionnel qui mérite notre intérêt et notre émerveillement.

Un animateur sera présent pour répondre à vos questions et vous équiper pour s’évader quelques minutes dans différents écosystèmes à l’aide d’un dispositif d’immersion.

Animé par Cap Sciences de Bordeaux.

Dès 7 ans. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Visite en accès libre de l’exposition « Dunes et forêts, les gardiennes du littoral »

L’événement Visite en accès libre de l’exposition « Dunes et forêts, les gardiennes du littoral » Anglet a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Anglet