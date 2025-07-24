VISITE EN ALLEMAND DE MONTPELLIER « HISTORISCHES STADTZENTRUM » Montpellier
VISITE EN ALLEMAND DE MONTPELLIER « HISTORISCHES STADTZENTRUM » Montpellier jeudi 24 juillet 2025.
VISITE EN ALLEMAND DE MONTPELLIER « HISTORISCHES STADTZENTRUM »
Office de Tourisme de Montpellier Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-24
fin : 2025-08-16
Date(s) :
2025-07-24 2025-08-06 2025-08-16 2025-09-08 2025-09-18
Visite en allemand du centre historique.
Visite en allemand du centre historique. .
Office de Tourisme de Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English : HISTORISCHES STADTZENTRUM
Erleben Sie den unglaublichen Aufschwung, den sich Montpellier im Laufe der Jahrhunderte erarbeitet hat. Eine tausendjährige Reise durch die Gassen des historischen Zentrums lässt Sie die ganz besondere Atmosphäre des „Ecusson“ erleben.
German :
Deutschsprachige Führung durch das historische Zentrum.
Italiano :
Visita in lingua tedesca del centro storico.
Espanol :
Visita en alemán del centro histórico.
L’événement VISITE EN ALLEMAND DE MONTPELLIER « HISTORISCHES STADTZENTRUM » Montpellier a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT MONTPELLIER