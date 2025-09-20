Visite en autonomie Château de Bienassis Erquy

Tarif unique : au-delà de 18 ans, 4€.

Pas de limite d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite en autonomie du domaine, de 10h30 à 12h30, puis de 14h à 18h :

– Parcours audio interne : Parcours audio proposé par 3 points d’intérêts dans les intérieurs. Rentrant dans la peau des personnages ayant habités les murs, des acteurs vous délivrent les secrets de Bienassis.

– Pédagogie et historique : Historique de Bienassis et autres détails mémorables consultables grâce à des panneaux sur tout le domaine.

– Guide présent à l’accueil pour toute question.

– Balade bucolique et relaxante, interrompue par 6 représentations théâtrales sur les deux jours (voir l’autre évènement de Bienassis).

Château de Bienassis Château de Bienassis, 22430, Erquy Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne Château situé au milieu d'un parc forestier de 68ha nouvellement reconstitué. Allée d'honneur avec 14 alignements de chênes ou de hêtres. Larges douves, cour, jardin français. Grand salon, escaliers, salles de gardes, cuisine, salle à manger, chapelle, sont meublés et témoignent d'une propriété habitée. Le château de Bienassis est situé au cœur d'un domaine important localisé à environ 5 km au sud-ouest du bourg d'Erquy, aux limites des communes de Saint-Alban et de Pléneuf-Val-André. L'ensemble forme une importante entité architecturale édifiée en grès, granit et poudingue et comprend d´importantes structures paysagères (allée, jardins clos).

Journées européennes du patrimoine 2025

