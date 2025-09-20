Visite en autonomie de la Ferme Caussenarde d’Autrefois Ferme Caussenarde d’Autrefois Hures-la-Parade

Adulte : 5€80 au lieu de 7€80 (-2€). Senior : 5€20 au lieu de 7€20 (-2€). Enfant : 2€20 au lieu de 4€20 (-2€). Sans réservation.

Début : 2025-09-20T11:30:00+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T11:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

À l’occasion des Journées du patrimoine, la Ferme Caussenarde d’Autrefois ouvre ses portes à un tarif réduit.

Vous pourrez la découvrir en autonomie, en parcourant librement ses espaces et son patrimoine rural préservé.

Ferme Caussenarde d’Autrefois Hyelzas, 48150 Hures-la-Parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie 04 66 45 65 25 http://www.ferme-caussenarde.com La Ferme Caussenarde d’Autrefois est un écomusée du Causse.

En 1973, Marie et Armand Pratlong choisissent de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine caussenard à travers l’ancienne ferme de la famille de Marie. La Ferme Caussenarde d’Autrefois est née. Leurs enfants et petits-enfants continuent à faire vivre ce patrimoine et ces traditions aujourd’hui universellement reconnus par l’inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Visite de la Ferme Caussenarde d’Autrefois

