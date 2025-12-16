Visite en autonomie Découvrez la bibliothèque du musée Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite en autonomie Découvrez la bibliothèque du musée

Musée national Adrien Dubouché
8Bis Place Winston Churchill
Limoges
Haute-Vienne

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

2026-01-24

Dans le cadre des Nuits de la lecture

Habituellement fermée au public, la bibliothèque du musée ouvre ses portes ! Cette année, la thématique nationale est “Villes et campagnes”. Les chargées d’études documentaire Claire Lathière et Audrey Mazeyrie vous ont préparé une sélection d’ouvrages inédits.

Samedi 24 janvier, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Sans réservation !

Visite libre sans guide-conférencière, inclue dans le billet d’entrée du musée.

Musée national Adrien Dubouché
8Bis Place Winston Churchill
Limoges 87000
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

