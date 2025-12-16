Visite en autonomie Découvrez la bibliothèque du musée Musée national Adrien Dubouché Limoges
Visite en autonomie Découvrez la bibliothèque du musée

Musée national Adrien Dubouché
Limoges
Visite en autonomie Découvrez la bibliothèque du musée
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-25 12:00:00
2026-01-24
Dans le cadre des Nuits de la lecture
Habituellement fermée au public, la bibliothèque du musée ouvre ses portes ! Cette année, la thématique nationale est “Villes et campagnes”. Les chargées d’études documentaire Claire Lathière et Audrey Mazeyrie vous ont préparé une sélection d’ouvrages inédits.
Samedi 24 janvier, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Sans réservation !
Visite libre sans guide-conférencière, inclue dans le billet d’entrée du musée.
Effectif de la pièce 17 participants en simultané. .
