Visite en autonomie et atelier de sensibilisation à l’écologie Le grand couvent de Gramat Gramat

Visite en autonomie et atelier de sensibilisation à l’écologie 20 et 21 septembre Le grand couvent de Gramat Lot

Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Explorez le Grand Couvent et participez à un atelier écologique

Visite interactive du Grand Couvent grâce à l’application WeVisite : découvrez ce lieu chargé d’histoire à votre rythme, avec des contenus audio et visuels immersifs.

À l’issue de votre parcours, l’association 2 Tonnes vous propose un atelier de sensibilisation à l’écologie, ludique et engageant.

Un programme enrichissant, entre patrimoine et transition écologique

Le grand couvent de Gramat 33 avenue louis Mazet, 46500 Gramat Gramat 46500 Lot Occitanie 05 65 38 73 29 https://grandcouventgramat.fr/ https://www.facebook.com/GrandCouventGramat Accueil, spiritualité, hébergement et formation… depuis 1833, Gramat et Rocamadour sont « le berceau » de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Calvaire, lieux de vie et de ressourcement pour les Sœurs de France, d’Amérique du Sud, d’Afrique, et d’Asie.

C’est dans ce haut lieu de pèlerinage, de spiritualité et de culture que des femmes au XIX siècle ont décidé de se mettre au service de personnes en difficulté, d’enfants et de jeunes par l’éducation.

Aujourd’hui, dans un esprit d’ouverture, de développement de projets nouveaux, les sites de Gramat et de Rocamadour sont désormais animés par des sœurs et des laïcs dans l’association « Le Grand Couvent » avec l’ouverture d’un hôtel-restaurant.

Vaste ensemble immobilier et agricole implanté sur une hauteur en bordure de la ville de Gramat. Le domaine religieux s’étend sur 9 hectares entièrement clôturé sur le principe de l’enclos monastique, comprenant notamment une grande prairie, un arborétum, un verger d’arbres fruitiers ainsi qu’un jardin de plantes aromatique.

Un pigeonnier en pierre coiffé en lanternon surplombe une doline (effondrement naturel en forme de combe). Un chemin de ceinture en fait le tour : ancien (et actuel) chemin de croix du couvent qui aboutit à un impressionnant Calvaire.

Le père Pierre Bonhomme posa lui-même la première pierre de l’hospice de Gramat qui deviendra plus tard la maison mère de la congrégation. L’extension de la ferme, de la chapelle et du Couvent actuel a été engagé entre 1864 et 1880, selon les plans établis par l’abbé JeanBaptiste Pierre Chevalt, qui assurait en même temps la restauration du site de Rocamadour.

Le couvent est construit sur un plan en U : une large bâtisse, longue de 75 mètres forme le corps de l’immeuble que continuent deux ailes parallèles, au levant et au couchant, de quarante mètres chacune. L’une de ces deux ailes abrite la chapelle qui servit d’hôpital pendant la guerre de 1870 et fut consacrée en 1873. A côté de la Gare de Gramat, arrêt Le Bourg ligne 876.

© Pah cauvaldor