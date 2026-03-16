Visite en breton : Freuz ha reuz e Breizh Musée de Bretagne Rennes Mardi 28 avril, 17h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
Ur vro emsavadeg eo Breizh ?
Adalek harz-labour ar pennoù-sardin e Douarnenez e 1924 betek an emsavadeg a-enep raktres ar greizenn nukleel e Plogoff, hag en o zouez stourmoù ar merc’hed en XXvet kantved, deuit da zizoloiñ ar stourmoù hag al luskadoù emsav merket gante istor Breizh, dre dastumadoù ar mirdi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-28T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-28T18:30:00.000+02:00
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine