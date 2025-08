Visite en bus L’habitat à Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Visite en bus L’habitat à Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan vendredi 19 septembre 2025.

Visite en bus L’habitat à Royan

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et appréhendez en toute sérénité l’architecture de Royan.

+33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Embark on a guided tour aboard the municipal bus and take a leisurely look at Royan?s architecture.

Nehmen Sie an einer geführten Tour mit dem Stadtbus teil und lernen Sie in aller Ruhe die Architektur von Royan kennen.

Partecipate a una visita guidata a bordo dell’autobus municipale e osservate con calma l’architettura di Royan.

Embárquese en una visita guiada a bordo del autobús municipal y contemple sin prisas la arquitectura de Royan.

