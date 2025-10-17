Visite en bus L’histoire de Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-17 14:00:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Embarquez pour une visite guidée à bord d’un bus et apprenez en toute sérénité l’histoire de la Ville et de ses différents quartiers, depuis sa fondation antique jusqu’à ses récentes transformations.
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
English :
Embark on a guided bus tour and learn about the history of the city and its various districts, from its ancient foundation to its recent transformations.
German :
Nehmen Sie an einer geführten Bustour teil und lernen Sie in aller Ruhe die Geschichte der Stadt und ihrer verschiedenen Viertel kennen, von ihrer antiken Gründung bis hin zu ihren jüngsten Veränderungen.
Italiano :
Partecipate a una visita guidata a bordo di un autobus e scoprite la storia della città e dei suoi diversi quartieri, dalle antiche fondamenta alle recenti trasformazioni.
Espanol :
Realice una visita guiada a bordo de un autobús y conozca la historia de la ciudad y sus diferentes barrios, desde sus antiguos cimientos hasta sus recientes transformaciones.
