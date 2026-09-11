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Visite en canoë – A l’abordage architectes !, Quai Benjamin Franklin, Auray

dimanche 20 septembre 2026 · Quai Benjamin Franklin · Auray

Visite en canoë – A l’abordage architectes !, Quai Benjamin Franklin, Auray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Quai Benjamin Franklin
Adresse
Stanguy, 56400 Auray
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif
Rendez-vous : canoë-kayak club d’Auray, le Stanguy. Non-accessible aux personnes à mobilité réduite Il est obligatoire de savoir nager. Prévoir des protections adaptées à la météo. Réservation du créneau avant le 15 septembre par mail.

Visite en canoë – A l’abordage architectes ! Dimanche 20 septembre, 09h00, 10h45 Quai Benjamin Franklin Morbihan

Rendez-vous : canoë-kayak club d’Auray, le Stanguy. Non-accessible aux personnes à mobilité réduite
Il est obligatoire de savoir nager. Prévoir des protections adaptées à la météo.
Réservation du créneau avant le 15 septembre par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Découvrir l’histoire locale et Saint-Goustan tout en pagayant, cela vous tente ? De la rivière d’Auray, vous aurez un point de vue nouveau sur les quais, les ponts, le port … et la nature.
Le parcours se fait en canobus 10 places avec l’animateur du club de canoë-kayak d’Auray et le service Archives et patrimoine;

Quai Benjamin Franklin Stanguy, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-auray.fr »}]
Découvrir l’histoire locale et Saint-Goustan tout en pagayant, cela vous tente ?

© Ville d’Auray

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