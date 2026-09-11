Visite en canoë – A l’abordage architectes !, Quai Benjamin Franklin, Auray

Informations pratiques

Visite en canoë – A l’abordage architectes ! Dimanche 20 septembre, 09h00, 10h45 Quai Benjamin Franklin Morbihan

Rendez-vous : canoë-kayak club d’Auray, le Stanguy. Non-accessible aux personnes à mobilité réduite

Il est obligatoire de savoir nager. Prévoir des protections adaptées à la météo.

Réservation du créneau avant le 15 septembre par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Découvrir l’histoire locale et Saint-Goustan tout en pagayant, cela vous tente ? De la rivière d’Auray, vous aurez un point de vue nouveau sur les quais, les ponts, le port … et la nature.

Le parcours se fait en canobus 10 places avec l’animateur du club de canoë-kayak d’Auray et le service Archives et patrimoine;

Quai Benjamin Franklin Stanguy, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-auray.fr »}]

Découvrir l’histoire locale et Saint-Goustan tout en pagayant, cela vous tente ?

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