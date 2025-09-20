Visite en centre-ville : Art nouveau? Art déco? Quésaco? Hôtel de Ville Nancy

Visite en centre-ville : Art nouveau? Art déco? Quésaco? Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Meurthe-et-Moselle

Profitez d’un tarif exceptionnel de 5 € dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Point de départ : Hôtel de Ville.

Saviez-vous que Louis Majorelle, maître de l’Art nouveau, avait construit ses magasins dans le style Art déco au début des années 1920 ? Découvrez l’essor économique de Nancy au début du XXᵉ siècle à travers ses banques, magasins et édifices emblématiques. Entre héritage de l’Art nouveau et lignes épurées de l’Art déco, cette promenade dévoile une ville en pleine transformation, de la rue des Dominicains à la brasserie L’Excelsior.

Hôtel de Ville 1 place Stanislas, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est Au sein de la place Stanislas, cet élégant bâtiment du XVIIIᵉ siècle a été réalisé par l'architecte Emmanuel Héré.

Sa grande façade, ornée des armes de Stanislas et du blason de la ville de Nancy, ferme l’ancienne place Royale. Les portes s’ouvrent sur un péristyle qui mène à l’escalier d’honneur, paré d’une rampe en fer forgé d’un seul tenant, véritable chef-d’œuvre de Jean Lamour. L’escalier, dont les murs sont décorés de fresques de Girardet, conduit au Salon Carré, salon à l’italienne, qui précède le Grand Salon.

L’ensemble formé par la place Stanislas, la rue Héré et la place de la Carrière a été classé au titre des Monuments historiques en 1886.

