Visite en-chantée de l’Empreinte L’Empreinte, salle de concert Savigny-le-Temple

Visite en-chantée de l’Empreinte Samedi 20 septembre, 15h00 L’Empreinte, salle de concert Seine-et-Marne

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Une visite en-chantée de l’Empreinte pour découvrir une scène de musiques actuelles

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, découvrez les dessus et dessous d’une scène de musiques actuelles grâce à une visite en-chantée de l’Empreinte.

Au cours de cette visite d’un genre particulier, vous déambulerez parmi les différents espaces de l’édifice. Vous pourrez même pénétrer dans ceux réservés aux artistes ! Chansons et animations vous seront proposées par la guide : une manière sympa de découvrir ce lieu de création et d’expression.

À faire seul, en famille ou entre amis !

L’Empreinte, salle de concert 301 avenue de l’Europe, 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 41 70 25 https://www.lempreinte.net/ [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@grandparissud.fr »}]

