Visite en écho à l’Opéra : Cendrillon Musée Quai Zola Rennes
Visite en écho à l’Opéra : Cendrillon Musée Quai Zola Rennes samedi 27 décembre 2025.
Visite en écho à l’Opéra : Cendrillon Musée Quai Zola Rennes Samedi 27 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine
**Entrez libres au Musée ! **Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.
**Entrez libres au Musée ! **Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-27T11:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-27T11:30:00.000+01:00
1
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/visite-en-echo-a-l-opera-cendrillon
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine