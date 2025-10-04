Visite en écho Court métrange : fantatique visite flash Musée Quai Zola Rennes

Visite en écho Court métrange : fantatique visite flash Musée Quai Zola Rennes Samedi 4 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du Festival Court Métrange, venez découvrir les œuvres les plus étranges et fantastiques du musée.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-04T15:30:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/visite-en-echo-court-metrange-fantatique-visite-flash

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine