Visite en echo Les conséquences TNB Musée Quai Zola Rennes Jeudi 2 octobre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Visite en écho à la pièce Les Conséquences, jouée au TNB du 30 septembre au 10 octobre 2025.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-02T12:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-02T13:00:00.000+02:00

 https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-en-echo-les-consequences-tnb

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine