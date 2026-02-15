VISITE EN ESPAGNOL DE MONTPELLIER CENTRO HISTÓRICO Montpellier

VISITE EN ESPAGNOL DE MONTPELLIER CENTRO HISTÓRICO

Office de Tourisme de Montpellier Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-02 2026-04-16 2026-04-20 2026-05-15 2026-06-27

Visite en espagnol du centre historique.

Office de Tourisme de Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Spanish-language tour of the historic center.

